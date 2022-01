Anthony Moris : "C’est une culture de la gagne qui est en nous depuis deux ans"

L’Union Saint-Gilloise s’est imposée face à Anderlecht dans le derby bruxellois ce dimanche (1-0). Les Unionistes poursuivent donc leur saison sur leur petit nuage en faisant tomber un nouveau grand de notre championnat.

Une victoire qui s’est dessinée dans un match engagé et lors duquel les Bruxellois ont à nouveau livré un beau combat physique malgré le fait qu’ils aient joué jeudi soir contre Bruges comme l’explique Anthony Moris : "Je pense qu’on a vu beaucoup de fatigue aujourd’hui parce qu’on est une équipe qui met beaucoup d’intensité dans notre jeu. On a eu de la chance de marquer sur coup de pied arrêté parce qu’on savait qu’il y aurait des opportunités pour se créer des occasions et c’est ce qu’on a fait magnifiquement. Le reste du match, c’est un peu comme à Bruges. On arrive à laisser très peu d’occasions à l’adversaire. Quand tu joues à Bruges ou contre Anderlecht et que tu arrives à faire ce genre de prestation défensivement, c’est un collectif qui travaille, c’est ce qui fait notre réussite".

Une nouvelle victoire face à Anderlecht qui s’explique par la mentalité présente dans le vestiaire : "On travaille pour ça. C’est une culture de la gagne qui est en nous depuis deux ans. N’importe quel adversaire, il faut les jouer dans la saison et il faut toujours jouer avec cette mentalité, de vouloir se créer des occasions, de vouloir gagner, c’est ça le plus important. Et quand on voit le travail de nos attaquants pour défendre, il n’y a pas de secret dans notre réussite actuelle. C’est vraiment du travail au quotidien avec un staff qui nous pousse chaque jour à donner le meilleur de nous-mêmes. Mais on prend match après match. On avait à cœur de gagner aujourd’hui avec le retour du public. D’ailleurs on les remercie parce qu’ils nous ont fortement aidés aujourd’hui. Quand on avait des coups de moins bien, ils n’ont pas arrêté de nous pousser donc encore merci à eux".

Le portier luxembourgeois n’a pas eu beaucoup de ballons chauds à négocier mais à tout de même dû se détendre sur un joli coup franc de Gomez : "Je sais que c’est un excellent tireur de coup franc. Il la frappe bien, j’arrive à la sortir comme ça a été le cas à l’Antwerp. J’essaye d’apporter ma pierre à l’édifice. Je prends énormément de plaisir à l’heure actuelle, donc c’est vraiment ça qui fait la différence. Avec ce genre de joueur, tu ne peux pas anticiper, il peut te la mettre des deux côtés et s’il la met côté ouvert on va dire que c’est pour le gardien donc je réagis vraiment au moment où je la vois partir. En plus j’avais un peu le soleil dans les yeux donc je suis d’autant plus content".

Et si cette nouvelle victoire est évidemment plaisante pour les jaunes et bleus, pas de quoi s’enflammer pour Anthony Moris : "Ça fait deux ans qu’on travaille avec le même groupe et qu’il y a cette culture de la gagne au quotidien. On a l’habitude de prendre match après match. On pensait de la même façon la saison dernière en D1B où on a fait 11 victoires d’affilée alors qu’on avait déjà le titre en poche. Chaque jour on prend du plaisir, on aime se battre les uns pour les autres, de se créer des occasions, peu importe qui marque. L’euphorie, si on devait tomber dedans, ce serait le cas depuis un petit temps et ce n’est pas le cas. On veut juste continuer comme ça".

L’Union poursuivra sa course au titre sur la pelouse de l’Antwerp le week-end prochain.