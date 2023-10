Anthony Moris avant Liverpool - Union Saint Gilloise : "On s'en souviendra toute notre vie, mais on n'est pas là pour faire des selfies"

24 heures avant le match d'Europa League à Anfield, juste après avoir découvert le stade mythique de Liverpool, le gardien de l'USG a accepté de livrer ses impressions au micro de Manu Jous.

Alors, vous y êtes, cela fait quoi d'entrer dans ce stade mythique ?

Cela respire le football. C'est un temple du foot européen, mondial. On sait qu'il y a de grandes soirées européennes écrites ici. Des grandes histoires, des joueurs sont passés ici. Alors avoir la chance, mais on l'a mérité, de fouler cette pelouse, c'est juste incroyable.

Cela vous impressionne, ou c'est devenu une routine avec l'expérience ?

J'ai la chance avec l'équipe nationale du Luxembourg de jouer aussi dans des grands stades. Mais c'est toujours marrant de voir mes jeunes collègues découvrir ça, avec des grands yeux. C'est beau. C'est pour ça qu'on joue au foot à la base, quand on est petit. C'est la passion, c'est l'émotion. C'est bien pour demain car il faudra apporter cette part de folie dans un match comme celui-là.

Le danger, c'est d'être impressionné, de montrer trop de respect ?

Oui, c'est vrai. C'est un match dont on se souviendra toute notre vie. Dans 20, 30, 40 ans on en parlera encore. Mais il faut vivre le moment. Il faut être conscient de l'enjeu et pas se laisser déborder par les émotions. Il faut jouer crânement notre chance comme si, finalement, c'était un match normal. Moi aujourd'hui, je ressens autant d'émotions que si c'était un match avec Virton à Knokke, ce que j'ai vécu. Cela paraît bizarre de le dire, mais c'est pour ça qu'on joue au foot. Bref, faudra joueur avec nos qualités tout en étant conscients de nos défauts pour éviter au maximum que cette équipe nous mette en difficulté

C'est ça la clé, être conscient de ses qualités?

Oui tout en sachant qu'il y a un adversaire en face et s'il a décidé de jouer à son niveau les chances de rivaliser seront minimes, il faut rester réaliste. On devra de notre côté être courageux, montrer du cœur, des ingrédients indispensables pour réaliser quelque chose. Parce qu'il ne faudra pas être là simplement pour prendre des selfies ou respirer l'odeur du stade. On est là pour jouer ce match à fond.