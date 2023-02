Anthony Moris après le partage à Bruges : "C’est l’Union qui a perdu deux points, pas Bruges"

Brugeois et Unionistes sont repartis bons amis ce vendredi soir. Enfin presque. Car pour les Bruxellois, ce partage sonnait davantage comme une déception. Le gardien visiteur, Anthony Moris, ne manquait pas de le souligner au micro de Pierre Deprez.

Une fois de plus, l’Union Saint-Gilloise s’est montrée joueuse et audacieuse. Mais, cette fois-ci, ça n’a pas payé. "C’est l’Union qui perd deux points, pas Bruges. Il nous a manqué ce dernier geste, la dernière passe, la concrétisation, abonde d’emblée le portier. Dans le contenu nous avons été meilleurs. Nous avons bien défendu mais trop peu cadrer nos occasions."

Solides derrière, les gars de Karel Geraerts ont néanmoins baissé la garde au pire moment. "Je pense que c’est un bête but mais nous étions dans un moment de moins bien. Il y avait certainement moyen de mieux faire. Après, il faut remettre tout ça dans le contexte, ils poussaient fort et ça reste Bruges. On va apprendre de ce match" soulignait l’Arlonais.

Des leçons qui devront être tirées sans deux joueurs. Lazaré et Vanderheyden manqueront la réception du Standard samedi prochain. "Ce qui est rassurant c’est que nous avons un grand groupe avec un beau banc. Je ne me tracasse pas, il y a de la qualité." À voir si ce sera suffisant pour éviter la frustration d’autres points perdus dans les prochains jours.