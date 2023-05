Anthony Moris après la victoire de l'Union Saint-Gilloise contre Bruges : "Le titre se jouera lors du tout dernier match"

L'Union Saint-Gilloise a battu le FC Bruges ce samedi soir pour empocher trois points ultra importants dans la course au titre. Une victoire d'autant plus impressionnante que les Bruxellois n'avaient plus battu Bruges depuis plus de cinquante ans. Et pour ce faire, Karel Geraerts a pu compter sur son gardien, Anthony Moris, encore en forme ce soir. Le Luxembourgeois qui pense très fermement que le titre va se jouer au bout du suspense. Il a répondu aux questions d'Erik Libois.

On a retrouvé l'Union avec ses valeurs ? "Oui, même si je pense qu'en première mi-temps on pouvait encore faire mieux même si je pense qu'il y avait encore de la fatigue due au match de l'Antwerp. Puis on savait très bien que si on ne prenait pas quelque chose aujourd'hui, c'était terminé, donc on a senti une équipe un peu timorée en première mi-temps dans les transitions. L'organisation était là, ce qui nous manquait ces dernières semaines. La volonté de défendre tous ensemble, de faire les efforts les uns pour les autres et puis ce but de Boniface nous libère totalement."

L'Union repasse provisoirement en tête du championnat : "Malheureusement on ne le restera pas parce que l'une des deux équipes au moins prendra des points ce dimanche. Je pense qu'on va avoir un championnat palpitant jusqu'à la fin de saison, ça va se jouer avec trois équipes cette année alors que l'an dernier ça s'était joué entre deux clubs. Je pense que ça va se jouer jusqu'au dernier match et la double confrontation face à Genk sera très importante."

Vous avez douté ces derniers jours? "Si on avait eu des doutes, on n'aurait pas joué comme ça aujourd'hui. On s'est dit les choses, il y a eu un bon meeting, on ne devient pas une mauvaise équipe du jour au lendemain. C'est sûr qu'on a joué beaucoup de matches cette saison, parfois on l'a emporté sur le fil du rasoir. Mais les qualités elles sont là. (...) Je suis sur et certain que le champion ne sera pas décidé avant le sixième match."