Anthony Moris après la deuxième défaite de rang de l’Union : "Montrer notre caractère maintenant"

Alors qu’ils avaient connu une longue période d’invincibilité, les Unionistes viennent de se prendre deux fois les pieds dans le tapis. Le portier des Bruxellois, Anthony Moris, se confie sur ces derniers jours plus compliqués au micro de Pierre Deprez.

Réputés pour leur courage et leur solidarité, les joueurs de Karel Geraerts ont semblé bien dépassés ce samedi à Westerlo. "Ce sont des périodes qui arrivent dans le foot, on gagne et on perd ensemble. C’est important de garder un esprit collectif, il ne faut pas lâcher maintenant ce serait dommage. Nous avons un gros match dans cinq jours (ndlr : demi-finale de coupe retour à l’Antwerp) et c’est là qu’on verra la force de caractère de cette équipe" tentait de se projeter le dernier rempart.

Une autre compétition qui permettra peut-être d’oublier le récent bilan championnat. "Certes un sur neuf c’est inquiétant d’un point de vue chiffré mais ça pouvait très bien passer au Standard. Et aujourd’hui, on revient, on contrôle le match avant de commettre des erreurs individuelles et collectives" pointait Moris. Et si le gardien tente de mettre la forme, difficile de passer à côté de ce penalty offert par Lazare. "C’est sûr qu’à ce moment-là Westerlo ne sortait plus, ils le font une fois et obtiennent ce penalty."

Bien avant ça, les siens avaient peut-être oublié de rentrer dans leur match. "Si on voit les 15 premières minutes, on s’est fait manger. Celui qui ne sait pas que Westerlo joue comme ça chez lui c’est qu’il ne regarde pas le championnat. Il fallait être réveillé dès le début. On va essayer de retenir que nous avons su réagir et revenir à 2-2. Mais un match commence dès la première minute et pas après la vingtième" concluait Anthony Moris. Une chose est sûre, les Bruxellois seront revanchards dans les prochains jours.