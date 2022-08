Anthony Moris après la défaite de l'Union Saint-Gilloise : "ce match, c'est une leçon pour le futur"

Anthony Moris a réagi à la défaite sèche de l'Union à Malines (3-0). Le gardien a assisté impuissant à un lourd revers, qui prend place entre deux rendez-vous européens contre les Glasgow Rangers. "L’entame de match n’était pas bonne, on a laissé beaucoup d’espaces à cette équipe de Malines qui n’en demandait pas tant. Ils ont pris confiance au fur et à mesure du match. On est remonté en 2e mi-temps avec un changement tactique mais quelques minutes plus tard, on a concédé ce deuxième but sur phase arrêtée défensive. A partir de là, c’était plié."

Le gardien pointait un manque de hargne et des manquements dans la mentalité. "L’Union c’est le feu à l’intérieur de nous. C'est ce qui doit constituer la base de notre identité. Certes, il y a eu des changements dans l’équipe, peut-être que ça joue dans la tête de certains de jouer tous les 3-4 jours. Mais il faut qu’on se remette en question très très vite. Ce soir, ce qui faut retenir, c’est une leçon pour le futur, c’est ce que le coach nous a dit."