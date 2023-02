Anthony Moris après la défaite contre le Standard : "Cette claque fait du bien, ça va remobiliser tout le monde"

Après 17 matches sans défaite en Pro League, l’Union Saint-Gilloise s’est inclinée face à des Rouches métamorphosés ce samedi soir (2-4). Une lourde défaite à domicile qui va faire du bien à tout un groupe selon Anthony Moris.

"On a fait beaucoup trop d’erreurs pour gagner ce genre de match. On était peut-être l’adversaire idéal pour le Standard, qui attendait un gros match pour se relancer", a confié le portier unioniste au micro de Vincent Langendries.

"On n’allait pas gagner tous les matches jusqu’à la fin de la saison. Je suis pour prendre une petite claque de temps en temps. On a montré par le passé, notamment après le revers à l’Antwerp (4-2 le 31 août), qu’on avait suffisamment de caractère pour se relever. Cette claque fait du bien. Ça va remobiliser tout le monde. Il faut se servir de cette défaite pour la suite", a-t-il poursuivi.

Moris, qui a joué 6 saisons au Standard, a également eu un petit mot pour le gardien adverse : "Je suis content qu’Arnaud Bodart soit revenu à ce niveau-là après ce qu’il lui est arrivé la saison dernière. Il a su se remettre en question et aujourd’hui, il respire la confiance. Il fait du bien au Standard". Un Standard surprenant ce soir… qui n’a néanmoins pas surpris Moris : "Je connais ce club pour y avoir joué. Je sais qu’ils avaient envie de se prouver qu’ils avaient leur place dans le top 4".

À 8 matches de la fin de la phase classique, l’Union compte 7 points de retard sur Genk. "Le championnat est encore long. Le plus important est d’assurer notre place dans le top 4 le plus vite possible. Il faut rester calme et aller de l’avant", a conclu Moris.