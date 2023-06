Anthony Kiedis et Flea des Red Hot Chili Peppers en larmes

Anthony Kiedis n’est apparemment pas à l’aise avec son statut de musicien, bien qu’il soit le frontman des Red Hot Chili Peppers depuis 40 ans.

Le manque de confiance du chanteur a été évoqué lors d’une conversation avec Flea dans le cadre de la série This Little Light du bassiste, un podcast dont le but est de vous faire "tomber amoureux de la musique" et de découvrir la vie et la carrière de divers invités musicaux en tous genres pour "discuter des professeurs qui les ont guidés, des influences qui les ont inspirés" et bien plus encore.

Selon Flea, la discussion à cœur ouvert avec le chanteur des RHCP les a tous deux fait fondre en larmes, un moment qu’il considère comme son interview préférée depuis le début de cette série.

Il a expliqué au Los Angeles Times : "Une très bonne interview, c’était celle avec Anthony. Nous étions tous les deux en larmes parce que je ne lui avais jamais parlé de ce genre de choses. Anthony ne se considère pas vraiment comme un musicien et n’a jamais reçu d’éducation musicale. Il disait que nous devrions changer le nom du groupe en Idiot and the Three Geniuses."

"Et les gens le méprisaient, vous savez ? Eddie Vedder est un putain de Pavarotti, mais la résonance est différente avec Anthony. "

Lorsqu’on lui demande s’il pense que Kiedis est un chanteur talentueux, Flea répond : "Je pense que c’est un grand chanteur. Et il ne cesse d’apprendre et de s’améliorer. Quand nous avons commencé le groupe, il ne savait pas chanter une seule note – il se contentait de crier. "

"Maintenant, il a des mélodies et il ne s’y tient même pas. Il s’en éloigne et improvise. Je sais qui sont les grands chanteurs : Kurt Cobain, Jim Morrison, Roger Daltrey. Mais pour moi, tout ce qui compte pour un musicien, c’est qu’il sonne comme lui-même. Et personne ne ressemble à Anthony Kiedis".

Les Red Hot Chili Peppers seront demain, 30 juin, sur la plaine de Rock Werchter. Ils ont démarré la partie européenne de leur tournée le 22 juin dernier. La setlist et les images sont à voir ici.

Le batteur des Red Hot Chili Peppers, Chad Smith, en a d’ailleurs profité pour assister une deuxième fois à la cérémonie de l’Ommegang. Il a été fait citoyen d’honneur de la ville de Bruxelles. Il a reçu une médaille du bourgmestre Philippe Close et a signé le livre d’or.