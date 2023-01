Anthony Kavanagh revient sur son expérience à l'animation des NRJ Music Awards

Anthony Kavanagh sera de passage en Belgique dans son nouveau spectacle "Happy" à retrouver le 5 mai à Mons.

Pour le 6-8 sur La Une, David Barbet a rencontré le showman, il explique ce qu'on va concrètement voir dans ce show : "Le but du spectacle est de montrer les points communs entre les gens heureux. C'est hyper rythmé, il y a du bruitage, des imitations, de l'impro, du chant."

Anthony Kavanagh est un artiste très complet, il a aussi été animateur des NRJ Music Awards de 2001 à 2006. Il explique pourquoi il a arrête de présenter cette émission : "J'en avais marre, je n'avais plus rien à ajouter. Après six ans, je voulais lever le pied et je voulais revenir plus tard. Je voulais même arrêter après cinq ans et on m'a mis un coup de pression pour faire la sixième année."

L'humoriste est revenu sur le plateau des NRJ Music Awards pour remettre un prix, il revient sur ce passage : "C'est différent de mon époque, il n'y avait pas la même ambiance. C'était beau de revivre un peu ça."

Anthony Kavanagh ouvre la porte à un retour à l'animation de cette émission : "Si on me le propose, j'y penserai sérieusement".

