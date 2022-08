Anthony Fauci, conseiller de la Maison Blanche sur le Covid-19, va quitter ses fonctions

Le président Joe Biden a immédiatement adressé "ses profonds remerciements" au Dr Fauci pour son travail. "Les Etats-Unis sont plus forts, plus résilients et en meilleure santé grâce à lui", a-t-il salué dans un communiqué.

M. Fauci a servi sous sept présidents américains différents, en commençant avec Ronald Reagan.

"Cela a été l'honneur de ma vie de diriger le NIAID", a-t-il écrit, en énumérant les crises traversées: épidémie de sida, Ebola, Zika...

En 2020, ce médecin de formation, déjà célèbre dans le monde de l'infectiologie et de la lutte contre le sida mais alors encore peu connu du grand public, a été projeté sur le devant de la scène en rejoignant la cellule présidentielle sur le coronavirus, lorsque Donald Trump était au pouvoir.