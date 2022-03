Anthony Barry : "Quand un grand nom comme Roberto Martinez appelle, c'est difficile de dire non"

Le sélectionneur national Roberto Martinez pourra compter sur deux nouveaux assistants pour le match amical contre l'Irlande samedi. Si Thomas Vermaelen est déjà connu du grand public, Anthony Barry ne l'est pas du tout. Cet Anglais de 35 ans, qui officie aussi comme assistant à Chelsea, a quitté l'équipe nationale irlandaise en février et s'est présenté à la presse belge mercredi. Il en a profité pour expliquer pourquoi il avait rejoint le staff de Martinez.

"C'est assez ironique que mon premier match avec les Diables Rouges soit contre l'Irlande, d'autant plus qu'à l'origine, je n'avais aucunement l'intention d'arrêter de travailler pour eux. Je n'y étais que depuis un an et j'étais très heureux. Mais un jeune entraîneur comme moi est ambitieux. Et quand un grand nom comme Roberto Martinez appelle, c'est difficile de dire non. Je ne le connaissais pas personnellement mais comme j'ai travaillé comme lui à Wigan, je l'avais rencontré là-bas en 2017 ou 2018", a commenté Barry.