Anthisnes : Marc Tarabella, exclu du PS, restera-t-il bourgmestre ?

L’exclusion temporaire de Marc Tarabella du Parti Socialiste (PS) aura-t-elle des conséquences pour la commune d’Anthisnes dont il est le bourgmestre ? C’est peu probable. Marc Tarabella, malgré les accusations de corruption, semble bien conserver la confiance de sa majorité PS-IC et au-delà, des socialistes de l’arrondissement de Huy-Waremme. Toutes les conditions semblent bien réunies pour qu'il reste à la tête de sa commune.

A Anthisnes comme avant le scandale

Cependant, l’affaire de corruption dans laquelle il est plongé gêne les échevins de Marc Tarabella qui refusent de commenter. Aucun ne le pense coupable, mais Michel Evans et Toni Pelosato ont décliné la proposition d’interview. Nathalie Seron et Yolande Huppe (présidente du CPAS) n’ont même pas décroché leur téléphone. Mais la majorité PS-IC de Marc Tarabella ne semble pas fissurée. Même dans l’opposition, il se trouve des conseillers pour soutenir le bourgmestre accusé de s’être laissé corrompre.

Le PS, soucieux de son image, peut-il imposer à Marc Tarabella de renoncer à son poste de bourgmestre ? Le pousser vers la sortie après l'avoir exclu est très difficile puisqu'il n’est désormais plus membre du parti. Il n’a plus à obéir aux directives d’une organisation qui n’est plus la sienne. Il remplit les conditions pour être et rester bourgmestre : il est le conseiller le mieux élu du groupe majoritaire (PS-IC). Il existe par ailleurs des exemples de socialistes exclus par leur parti et qui ont continué à gouverner leur commune : Emir Kir à Saint-Josse et Muriel Targnion à Verviers.

Le PS peut-il imposer à ses membres échevins à Anthisnes de rompre formellement avec Marc Tarabella, par exemple en les forçant à lancer une motion de méfiance contre lui ? En théorie, oui. En pratique, le PS souhaite-t-il aller jusque là ? Le porte-parole du Parti Socialiste nous renvoie aux membres du PS local "car c’est une liste IC avec des non-socialistes". La présidente de l’Union socialiste communale ne nous a pas encore répondu, mais une chose semble claire : le PS national ne semble pas avoir l’intention d’imposer aux socialistes anthisnois une rupture formelle avec leur actuel mayeur. Marc Tarabella devrait donc bien rester le bourgmestre de sa commune d'Anthisnes.

Le clap de fin pour Tarabella ?

Eric Hautphenne, le président de la fédération de Huy-Waremme insiste dans le même sens : "Marc Tarabella n'est pas condamné. Il n'a pas encore été entendu par la justice. Il doit bénéficier de la présomption d'innocence. Il a le soutien de ses collègues. Seule la population pourrait lui retirer son mandat."

Cependant, même si selon le porte parole du PS national "à la fin de la procédure judiciaire, les faits ne sont pas clairement établis, Marc Tarabella pourrait demander sa réintégration", l’exclusion du bourgmestre d’Anthisnes par le PS ressemble bien pour lui à une fin de carrière politique, en tout cas sous la bannière socialiste. S’il est exclu jusqu’à la fin de l’enquête, voire jusqu’à la conclusion d’un procès qui l’innocenterait, ça peut se compter en années. Il est improbable que l’actuel bourgmestre d’Anthisnes puisse se représenter aux élections municipales de 2024 sous l’étiquette PS. Marc Tarabella va avoir 60 ans. L’attente d’un procès peut être longue. Jusqu’à l’âge de la retraite ?