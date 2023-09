Antenne Centre fait sa rentrée avec 6 nouveautés et de nouvelles collaborations avec la RTBF

Comme beaucoup, les équipes de la télévision régionale de La Louvière, Antenne Centre, font leur rentrée avec cette année six nouvelles émissions.

Une sera axée sur le phénomène du moment, les mangas, l’objectif étant clairement de sensibiliser le jeune public aux médias de proximité et à plus long terme, de pérenniser l’information locale au sens large.

Un autre programme traitera de la santé en collaboration avec les trois hôpitaux de la région dont un universitaire.

L’info sera renforcée et l’offre sportive plus étoffée.

Hainaut Matin, l’émission matinale de VivaCité est désormais aussi diffusée sur Antenne Centre, les programmes de la télé locale de La Louvière sont aussi relayés sur la plateforme Auvio.

" La synergie est logique et indispensable sans quoi, nous ne serons plus là dans deux ans " a expliqué Michaël Kaibeck, directeur d’ACTV, à Carine Bresse et Thomas de Brouckhère qui les recevaient dans les studios montois de la RTBF.

Nul doute que de nouvelles collaborations verront le jour dans les prochaines semaines.