Antarctique : découverte stupéfiante d’une "pouponnière géante", abritant des millions de nids de "poissons des glaces"

Ce poisson des glaces de jonah a aussi une autre particularité. Il aménage et garde un "nid". D’une profondeur de 15 cm pour un diamètre d’une septantaine de centimètres, l’emplacement est de forme circulaire. Il s’agirait d’une arme de séduction massive pour les femelles. Le poisson le construit en nageant en rond, faisant bouger des petits cailloux formant le réceptacle. Comme les courants sont peu intenses dans cette zone, la structure tient le coup, et ce nid d’amour peut accueillir alors entre 1500 et 2500 œufs. Et le poisson, lui, de monter vaillamment la garde sur sa – on l’espère pour lui – future progéniture…