Antarctique : comment une étude de la Nasa a-t-elle été détournée par les climatosceptiques ?

Cela peut paraître contre-intuitif, mais l’augmentation de la masse de glace peut avoir un lien direct avec le réchauffement climatique et même en être la conséquence directe.

D’où vient principalement la glace ? De la neige. Or, dans cette partie du globe, plus il fait chaud, plus il neige. Au centre de l’Antarctique, il fait -50°C en moyenne et le climat, à cause du froid, est aussi sec qu’au Sahara. Mais, lorsque les températures augmentent de quelques degrés, cela favorise les précipitations de neige.

En outre, les conclusions tirées par le site Breibart News et les tweets qui le répandent commettent ce qu’on appelle une conclusion hâtive : l’évolution des glaces de l’Antarctique n’est pas le seul critère qu’on observe pour conclure au réchauffement climatique. On en observe beaucoup d’autres, comme la température de la surface, l’évolution des glaces sur l’ensemble de la planète ou encore la fréquence et l’intensité des événements extrêmes.

En science, ni une seule étude, ni un seul critère ne peuvent prouver que le réchauffement climatique a ou n’a pas lieu. La science demande ce qu’on appelle la consilience des preuves, c’est-à-dire qu’il faut de nombreuses observations pour confirmer une hypothèse. Et dans le cas du réchauffement global, c’est le cas.