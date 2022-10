"Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" dévoile le nouveau Thanos dans son teaser

Avis aux fans de Marvel : "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" qui sortira en février 2023 se dévoile dans une première bande-annonce.

"Black Panther : Wakanda Forever" est le dernier film Marvel de l’année 2022. Et la suivante s’annonce assez intéressante pour les fans maison. En effet, c’est avec "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" qu’ils débuteront l’année 2023 qui leur réserve encore bien des surprises comme "Les Gardiens de la Galaxie 3" ou encore "The Marvels" respectivement en mai et en juillet.

Sous la direction de Peyton Reed, "Ant-Man et la Guêpe : Quantumania" qui marque le début de la phase 5 du MCU, se dévoile dans un premier teaser. Scott Lang et Hope van Dyne, devenus célèbres, poursuivent leurs recherches sur le royaume quantique. Scott embarque sa fille Cassie dans l’aventure. Ensemble, ils feront la connaissance de Kang le Conquérent, le super-méchant le plus dangereux du multivers et le successeur, enfin, de Thanos, en grande menace pesant sur la planète et l'univers dans le MCU.

Au niveau du casting, on retrouve Paul Rudd dans le rôle de Scott Lang / Ant-Man et Evangeline Lilly dans celui de Hope van Dyne / Guêpe. Katheryn Newton, que l’on a pu voir dans "The Society", incarne Cassie Lang. Randall Park prête ses traits à Jimmy Woo. Michael Douglas et Michelle Pfeiffer campent les rôles de Hank Pym et Janet van Dyne. Quant à Kang le Conquérent, c’est Jonathan Majors qui l’incarnera. Un nouveau rejoint la distribution et il s’agit de Bill Murray ("S.O.S Fantômes") ! Le concernant, son rôle est toujours maintenu secret.