Ant-Man and the Wasp : 5 fun facts sur Paul Rudd

Non content d’être le personnage principal de la saga, Paul Rudd est aussi crédité en tant que coscénariste des deux premiers volets d’Ant-Man. Il est d’ailleurs à l’origine de l’idée du Royaume Quantique, exploré dans “Ant-Man and the Wasp : Quantumania”, actuellement en salle. Cependant, faute de temps, il n’a pas participé à l’écriture de ce troisième film. En 2008, l’acteur aux multiples facettes coscénarisait déjà la comédie “Les grands frères” dans laquelle il tenait également le rôle principal. Une chose est sûre, devant comme derrière les caméras, il excelle !