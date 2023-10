"Anselm", une fascinante immersion en 3D dans l’œuvre d’un artiste

L’approche esthétique du film s’avère tout aussi fascinante lorsqu’on pénètre dans les immenses ateliers de l’artiste. En activité depuis les années 60, Kiefer est notamment le créateur de gigantesques fresques où se mêle aussi bien la peinture que l’argile, la paille et la cendre. Maniant son lance-flammes presque aussi souvent que son pinceau, le plasticien en impose, par le gigantisme de ses installations bien sûr, mais aussi par la force évocatrice de ses paysages décimés et hypnotiques. Privilégiant la contemplation à l’information, et la poésie à la narration, Wenders accompagne son film de murmures parfois indescriptibles, plutôt que d’une voix off explicative. Le procédé donne à "Anselm" une certaine atmosphère, mais se révèle assez frustrant, d’autant plus si l’on n’est pas familier avec le travail de Kiefer.



Lorsqu’il cède enfin à certaines conventions du documentaire, c’est une lame à double tranchant. Les archives télévisuelles parsemant le film s’avèrent précieuses pour saisir le sens de ses œuvres, notamment pour comprendre sa confrontation particulièrement déstabilisante avec le passé nazi de l’Allemagne. En revanche, les quelques séquences où le cinéaste s’emploie à mettre en scène la jeunesse d’Anselm Kiefer, avec l’aide de deux acteurs d’âges différents, se révèlent moins pertinentes et plus maladroites, trop illustratives et maniérées pour convaincre.



Plus saisissant en tant que pure expérience sensorielle qu’en tant que portrait d’artiste, "Anselm" n’en demeure pas moins une vertigineuse immersion. A voir en 3D bien sûr.

A découvrir au Film Fest Gent dès le 11 octobre, et dans les salles de cinéma à partir du 18 octobre.