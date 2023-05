Drogue et armes à Ans : perquisitions fructueuses dans une enquête de stupéfiants

La police d'Ans a saisi près de 12.000 euros d'argent liquide, des armes et des stupéfiants dans plusieurs lieux servant de stockage et de conditionnement pour la drogue, annonce ce mercredi le parquet de Liège dans un communiqué.

Trois armes et plusieurs kilogrammes de drogues ont été découverts lors de plusieurs perquisitions menées au mois d'avril sur le territoire de la commune d'Ans. Deux personnes ont été placées sous mandat d'arrêt.

Le Service Local de Recherche (SLR) a débuté son enquête en octobre 2022 dans le cadre de vente de stupéfiants à Ans. Trois dealers avait pu être identifiés. Début avril, des perquisitions ont été menées dans les différents points de chute des protagonistes, dont un appartement qui servait de lieu de stockage et de conditionnement pour la drogue.

La police d'Ans a pu saisir trois armes de poing de différents calibres et des milliers de cartouches de plusieurs calibres, dont des chargeurs avec des munitions blindées pour Kalachnikov et du calibre de chasse utilisé pour chasser des animaux comme le lion d'Afrique, le léopard d'Afrique, l'éléphant d'Afrique, le rhinocéros noir et le buffle d'Afrique.

Les enquêteurs ont également pu saisir plusieurs kilogrammes de drogues. Plus de 8 kilogrammes d'héroïne, plus de 8 kilogrammes de marijuana, environ 100 grammes de cocaïne et plus de 9 kilogrammes d'une poudre qui reste à identifier, mais qui servirait de produit de coupe. 12.000 euros d'argent en liquide, un véhicule et plusieurs tablettes de Viagra ont aussi été saisis. Les perquisitions ont permis l'interpellation de trois personnes, dont deux sous mandat d'arrêt.