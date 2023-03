Ans : licenciements et agenda "caché" chez Equans (ex Fabricom GTI) ?

A Ans, chez Equans, l’ancien Fabricom GTI, le personnel a arrêté le travail ce mercredi.

Equans, c’est une entreprise spécialisée dans le génie électrique et mécanique.

L’entreprise a été reprise par le groupe français Bouygues il y a 4 mois.

On y avait promis le maintien de l’emploi. Pourtant la direction vient de licencier 12 travailleurs, 10 à Ans et 2 sur le site de Fleurus.

L’entreprise perd de l’argent.

Côté syndical, on dénonce des licenciements abusifs, aux motifs fallacieux: "il n'y a pas de concertation sociale, il y a quelque chose de caché", explique Umberto Fiori, délégué Métallos FGTB . On pointe aussi du doigt des erreurs managériales, on réclame un véritable plan industriel et la réintégration des personnes licenciées dans le secteur "piping".

A Ans, Equans occupe près de 180 personnes. Le mouvement de grève pourrait se poursuivre au finish.