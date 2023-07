Anouk a fait un bébé hors couple : "Je veux montrer que cette forme de maternité peut aussi être un choix épanouissant"

Anouk a choisi de faire un enfant toute seule. Une volonté qui a nécessité de déconstruire beaucoup d’idées couramment véhiculées autour de la maternité. "Il a fallu que je sorte du modèle majoritaire qu’on nous sert depuis tout petit et la 1ère sur laquelle il fallait faire ce travail, c’était moi." À 39 ans, elle est devenue maman d’une petite fille.

Des enfants, Anouk en a toujours voulus. Depuis toute petite, elle s’imaginait dans le rôle de Maman, sans se mettre la pression pour autant. Mais sa vie amoureuse s’est révélée plus compliquée que prévu et ce désir d’enfant, lui, restait présent. À 35 ans, elle décide de faire congeler ses ovocytes. "À l’époque, mon travail de déconstruction était encore en cours. C’était donc une manière de mettre tout sur pause pour me laisser un peu de temps." Mais en 2020, le COVID arrive, et avec lui son lot de questionnements. Anouk est toujours célibataire mais cette situation lui convient. "À un moment, dans ma tête, il y a eu comme un déclic. Je me suis dit que ce bébé solo n’était pas un échec ou un plan B. C’est juste un plan différent de la majorité." Elle décide donc de reprendre la procédure médicale entamée quelques années auparavant, mais pour faire un bébé seule cette fois, grâce à une PMA (Procréation Médicalement Assistée).

La vie de maman solo

La 2ème tentative fut la bonne et Anouk donne naissance à une petite fille. "Des doutes, j’en ai eus, y compris pendant ma grossesse, mais pas vraiment de découragement. Évidemment, ma vie a été bouleversée avec la naissance de ma fille. Mais c’est 95% de positif pour 5% de choses non pas négatives, mais plus compliquées à gérer : l’imprévu et le fait que les responsabilités reposent sur moi seule par exemple. Mais je ne regrette pas ma vie d’avant. L’avantage, quand on fait un enfant à près de 40 ans, c’est qu’on a eu le temps de profiter."

Quant à la suite, une chose est sûre pour Anouk, quand sa fille lui posera des questions sur sa conception, il n’y aura aucun tabou. "Ma fille est là grâce à un donneur, certes anonyme, mais je lui expliquerai qu’il y a un homme quelque part qui a permis qu’elle arrive au monde et de réaliser mon rêve. Je lui dirai aussi qu’il n’y a pas un modèle de famille : un papa/une maman, deux papas, deux mamans etc. Nous, on est l’un de ces modèles et je pense que c’est cool !"