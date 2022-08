Anouar Aït El Hadj versé dans le noyau B d'Anderlecht : il a refusé de jouer pour les U23

Anouar Ait El Hadj a été versé dans le noyau B du Sporting d'Anderlecht. Ce sont nos confrères de la DH et du Nieuwsblad qui rapportent cette information. L'Anderlechtois aurait refusé une sélection pour le compte du RSCA Futures, l'équipe U23 qui évolue en Challenger Pro League (deuxième division) et qui rencontrait Lommel. Cette saison, le meneur de jeu voit son temps de jeu réduit à peau de chagrin : il n'a disputé que 80 minutes (en qualification pour la Conference League à Paide) et n'a pas laissé une marque indélébile dans l'esprit de Felice Mazzu à cette occasion. Barré à son poste par Yari Verschaeren et Lior Refaelov notamment, celui qui fut la révélation anderlechtoise lors de la saison 2020-2021 se retrouve désormais dans une situation très inconfortable.