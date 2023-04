Anouar Aït El Hadj (Genk) sur le Gril : "J’ai senti que je n’avais plus d’avenir à Anderlecht"

PAPIER 2 : VO2MAX. " Je suis un joueur qui court beaucoup, j’ai toujours aimé ça. Donc si je décide de ne pas m'arrêter… je ne vais pas m'arrêter ! (clin d’œil) C’est une de mes grandes qualités : sur un match, je peux courir entre 12 et 13 km. Le foot, aujourd’hui, il faut courir et être collectif (sic). On n’a pas le choix, il faut travailler : quand vous voyez le PSG, il y a des talents magnifiques… mais tu ne peux pas jouer au foot à huit ou à neuf ! Si tu veux gagner et faire de belles choses, c'est à onze… (sic) Je reparle de nouveau de mon père, mais il me disait toujours que dans le foot, tu dois travailler si tu veux être le meilleur… car il y en a toujours qui veulent ta place. Donc j'essaie de combiner les deux : le beau football… et le travail pour l'équipe. "

PAPIER 3 : ARGENT. (Il devient sérieux) " L’argent peut être un danger, mais c’est encore une question d’éducation. Une carrière, c’est 15 ou 20 ans maximum, et si tu veux mettre ta famille à l’abri, il faut bien investir. Parce que sinon, tu gaspilles tout… Mon père me conseille : j’ai investi dans l’immobilier et je viens d’ouvrir un magasin de sanitaire à Waterloo, un truc de lavabos et tout ça… (sic) Oui, à 21 ans, je suis déjà le patron ! (Il rigole) Dans une carrière, vous pouvez gagner des millions mais quand le foot te dit stop (sic), il faut être prêt. Donc il faut faire les deux : se faire plaisir… mais aussi penser au futur ! "