Anouar Ait El Hadj dans une impasse à Anderlecht, Genk prêt à le relancer ?

On peut comprendre l’intérêt des deux clubs. Pour le joueur, le pari est tentant mais loin d’être évident. Malgré ses qualités, on n’imagine pas le Molenbeekois s’imposer comme un titulaire indiscutable dès son arrivée. Genk tourne à plein régime et la hiérarchie est bien établie. Il ne sera donc pas facile de se faire une place dans ce onze qualifié de "parfait" par Swann Borsellino sur le plateau de La Tribune.



A 20 ans, le Diablotin doit rebondir et relancer une carrière qui avait commencé de manière prometteuse avant de s’enliser. Un changement d’environnement pourrait qui sait servir de déclic.