On ne compte plus les reprises que nous propose le YouTubeur Anthony Vincent, ce musicien anciennement connu sous le nom de Ten Second Songs et dont les vidéos font souvent le bonheur de notre rubrique Zapping 21.

La dernière en date est une belle reprise du classique de Queen dans le style de Chris Cornell. Et on peut dire qu’il parvient clairement à imiter les techniques vocales du défunt leader de Soundgarden !