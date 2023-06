Anorexie : quels sont les signes avant-coureurs de ce trouble du comportement alimentaire ?

Causes de l’anorexie

L’anorexie mentale est un trouble polyfactoriel qui dépend de facteurs génétiques et psychologiques individuels (comme le perfectionnisme) , en étroite interaction avec des facteurs environnementaux, familiaux (des traumatismes dans l’enfance) et socioculturels. Il existe aussi des anomalies cérébrales dans la neurotransmission (circuit dopamine et endorphines). On est très loin de l’idée, qui planait il y a 30 ans, que ce sont les parents – et surtout la maman hypercontrôlante - qui sont la cause de l’anorexie de leur enfant. C’est totalement faux.

Complications possibles de l’anorexie

Malheureusement c’est une maladie très grave, dont on peut mourir. La malnutrition causée par l’anorexie, ainsi que les vomissements, peut être responsable de nombreux symptômes. Chez les jeunes femmes, les règles disparaissent généralement en dessous d’un certain poids (aménorrhée). Des troubles digestifs (constipation), une énorme fatigue ou une frilosité, des arythmies cardiaques, des déficits cognitifs et un dysfonctionnement rénal peuvent survenir. À plus long terme, les complications sont principalement osseuses, avec un risque d’ostéoporose, et d’usure dentaires en cas de vomissements. Ces effets secondaires (contrairement aux autres, cités plus hauts) sont malheureusement irréversibles.