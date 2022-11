Anonymous Club : on a vu en exclu le documentaire intime et touchant sur Courtney Barnett

Pendant 90 minutes, Danny Cohen nous plonge au cœur des trois dernières années de la vie de l’artiste australienne. On embarque avec elle dans le tour bus, on découvre des chambres d’hôtel impersonnelles, on ressent l’adrénaline des concerts et on assiste à la naissance de nouveaux morceaux. On côtoie ainsi l’artiste dans des phases de création intenses, griffonnant ses carnets pour lutter contre le syndrome de la page blanche. "My heart is empty, my brain is empty, my page is empty" confie l’artiste avec ironie.