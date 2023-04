Anonymat, pénurie, prérequis, cadre légal et conservation : le point sur le don de sperme

A priori, non. Car en Belgique, les dons d’un même donneur ne peuvent conduire à la naissance d’enfants chez plus de six femmes différentes, quel que soit leur pays d’origine. Le nombre de dons par donneur est limité à 6-8 dons.

De plus, les conditions pour donner son sperme sont assez strictes. Le donneur doit être âgé entre 18 et 45 ans et, évidemment, en bonne santé. Il doit aussi passer des examens médicaux approfondis. Le sperme est gardé en quarantaine pendant six mois avant d’être utilisé, en attendant une confirmation de tests sérologiques négatifs. En pratique, seul un don de sperme sur dix est recevable après les tests. Donner son sperme est gratuit et sans rémunération bien qu’une indemnité compensatoire allant de 50 à 100 euros (en fonction des hôpitaux) peut également être octroyée, comme l’expliquait La Grande Forme.