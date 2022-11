Annulation du rallye de Villers-le-Bouillet après l'accident mortel survenu au Condroz

L'édition 2022 du rallye sprint qui devait se tenir les 11 et 12 novembre à Villers-le-Bouillet, en province de Liège, est annulée, ont annoncé les organisateurs, mercredi soir, sur les réseaux sociaux. Cette annulation fait suite à l'accident doublement mortel survenu dimanche au Rallye du Condroz, a confirmé le bourgmestre villersois à l'agence Belga.

Le bourgmestre François Wautelet a pris la décision d'annuler l'épreuve villersoise, après avoir rencontré les organisateurs et pris l'avis de la zone de police Meuse-Hesbaye. "Cette décision ne peut pas être qu'émotionnelle, elle doit être motivée en droit", a-t-il confié mercredi soir à l'agence Belga. "Des citoyens sont pour, d'autres contre les rallyes. Je ne tiens pas à ce qu'il y ait des affrontements lors de l'épreuve de Villers, une semaine après le drame de Moha. Puis, je ne vous cache pas qu'il aurait été indécent d'organiser la course à Villers, le jour des funérailles des victimes, à trois kilomètres de chez nous!" Dans son arrêté, le bourgmestre précise que la course pourrait être postposée. "Il conviendrait alors d'effectuer une nouvelle analyse des risques", conclut François Wautelet.