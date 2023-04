Annulation des concerts de Stromae : le coût est rude

Stromae et son équipe, les fans du Maestro et les producteurs des concerts... tout le monde accuse le coup. Le coup de mou de la star belge n'arrange personne. A commencer par le chanteur lui-même qui reconnait "que sa santé ne lui permet malheureusement pas de continuer à venir à la rencontre de son public pour l'instant."

Le coup est rude pour lui et pour toute l'équipe qui l'accompagne en tournée. Coup au moral et coût financier. Annuler 21 dates en moins de 3 mois, c'est autant d'annulations de réservation d'hôtels, de moyens de transport, de locations de matériel... Même si l'essentiel n'est pas là, le "No Show" a aussi un coût pour l'artiste lui-même.