Annulation des Ardentes : comment les festivals gèrent-ils les alertes météo ?

D’autres festivals qui se tenaient ce week-end en Wallonie ou en région bruxelloise se sont posé les mêmes questions, comme au LaSemo, un festival de spectacle de rue qui se déroule à Enghien. Le directeur de l’évènement, Samuel Chapelle, a pris la décision avec ses équipes d’évacuer le public avant midi. 17.000 personnes étaient attendues sur place et 12.000 étaient déjà sur site. " Nous suivons en permanence l’évolution de la situation météo "et sa priorité est évidemment " d’être prudent et ne pas mettre en danger le public".

Une décision prise en concertation avec les pouvoirs publics avec qui les échanges sont permanents. Il faut dire que ces évènements climatiques sont la hantise des organisateurs de festivals en plein air. Tous ont en mémoire les incidents survenus à la suite d’un orage au festival Pukklepop de 2011 où 4 personnes ont trouvé la mort et des centaines de festivaliers ont été blessées. De plus avec le changement climatique ces épisodes météorologiques puissants se multiplient, il faut donc les prendre en compte dans l’évaluation des risques et la mise en place des mesures de sécurité. En 2022, il y a eu ainsi plusieurs sites touchés par des intempéries, 7 festivaliers ont été blessés dont 1 gravement aux Eurockéennes de Belfort, en France. En Espagne, près de Valence les organisateurs du festival Medusa ont déploré un mort et 17 blessés.

Il faut notamment penser à un plan d’évacuation pour permettre aux milliers de personnes sur place de pouvoir quitter les lieux dans le calme et réfléchir parfois à des lieux pour qu’ils puissent s’abriter en toute sécurité.