Annulation de la tournée "Multitude" : Stromae remontera-t-il un jour sur scène ?

Le 9 mai, Stromae annulait le reste de sa tournée Multitude Tour à cause de sa santé. Dans le documentaire Le fabuleux destin de Stromae, Joëlle Scoriels et Bruno Tummers tentent d’en savoir plus sur son état d’aujourd’hui.

Stromae est un artiste hyper pudique et son entourage ne communique pas, à l’exception d’un avis publié sur ses réseaux sociaux mais sans rien dévoiler. Communiquera-t-il dans quelques semaines ou quelques mois sur ce qui est arrivé ?

Sorte d’enquête entre la sortie de Multitude et l’annulation de la tournée, le documentaire essaie de comprendre, en interrogeant notamment un spécialiste des assurances et un médecin du sport et du travail, ce qui se passe vraiment.

Pour préfacer le documentaire, Bruno Tummers nous en dit plus sur les causes possibles de cet arrêt et le futur à envisager pour Stromae.