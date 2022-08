Annulation de Batgirl : réactions de soutien de Marvel et de célèbres réalisateurs

Face à l’annulation de "Batgirl", les réalisateurs, Adil El Arbi et Billal Fallah, reçoivent le soutien de Kevin Feige (Marvel Studios), James Gunn (les Gardiens de la Galaxie), Edgar Wright (Baby Driver) et Kevin Smith (Clerks). Ce dernier a partagé son mécontentement concernant la décision des studios Warner Bros.

Le film "Batgirl" qui devait initialement être dispo sur HBO Max ne sortira pas en raison de la nouvelle stratégie des studios Warner Bros. Un véritable coup dur pour les Belges Adil El Arbi et Billal Fallah, les réalisateurs du long-métrage qui, apparemment, ont appris la mauvaise nouvelle en même temps que le grand public. Ces derniers ont affiché leur tristesse et leur choc sur Instagram dans un post commençant par "Nous sommes vraiment attristés et choqués par la nouvelle. Nous n’arrivons toujours pas à y croire. En tant que réalisateurs, il est crucial que notre travail soit montré au public. Et même si le film est loin d’être fini, nous espérons que tous les fans du monde auront l’occasion de voir la version finale. Peut-être qu’ils la verront un jour Insha’Allah…"