Annonces des fiançailles de Millie Bobby Brown et d'une série animée "Stranger Things"

L’univers de Stranger Things s’agrandit et va avoir droit à une série animée en préparation pour Netflix. L’annonce a été faite via le magazine en ligne du géant américain du streaming : " Tudum ".

La série de thrillers mystérieux des années 1980 se clôturera avec la saison 5, mais Netflix ne compte pas dire adieu à la licence Stranger Things.

Après l’annonce d’un spin-off de Stranger Things au théâtre, les frères Matt et Ross Duffer, créateurs de la série à succès, préparent la suite de leurs aventures dans le Monde à L’envers avec une série animée sur le modèle des dessins animés de leur enfance. Ils produiront ce nouveau projet via leur studio Upside Down Pictures.

La production a été confiée à 21 Laps (la société de production qui travaille sur Stranger Things), Shawn Levy, ainsi qu’au studio d’animation Flying Bark, qui a récemment travaillé sur " What If… ? " avec Marvel ou encore sur la série animée " Le Destin des Tortues Ninja ".

Eric Robles sera également producteur exécutif. Il a notamment travaillé sur des séries animées à destination des enfants comme " Random ! Cartoons ", "Glitch Techs", " RoboCop Alpha Comando ", " Fanboy " et " Chum Chum ". “Nous avons toujours rêvé de 'Stranger Things' dans le style des dessins animés du samedi matin avec lesquels nous avons grandi" ont affirmé les frères Duffer dans leur communiqué. " Voir ce rêve se réaliser est fantastique. Nous ne pourrions pas être plus époustouflés par ce qu’Eric Robles et son équipe ont imaginé, les scénarios et les illustrations sont incroyables”.

Pour l’instant, ni la date de sortie ni le nom de la série n’ont encore été dévoilés.

L’année dernière, la collection " Stranger Morning Cartoons " réinventait déjà de célèbres scènes de la série sous format de courts métrages animés créés par des artistes animateurs.

Le spectacle scénique, quant à lui, se déroulera dans le Hawkins de 1959 et racontera la préhistoire. La première représentation devrait avoir lieu cette année dans le West End de Londres.