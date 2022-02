Annonces de Poutine sur l'Ukraine : l'Union européenne et les Etats-Unis promettent des sanctions

Ce lundi soir, le président russe Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine.

Plus tard dans la soirée, les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine vient de reconnaître l'indépendance, et ont prévenu que d'autres mesures étaient prêtes si nécessaire.

Le président Biden va "publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions" prorusses de Donetsk et Lougansk, a indiqué sa porte-parole, Jen Psaki.

Des mesures "distinctes"

"Que cela soit clair: ces mesures sont distinctes et s'ajouteraient aux mesures économiques rapides et sévères que nous avons préparées en coordination avec nos alliés et partenaires si la Russie venait à envahir davantage l'Ukraine", a précisé la porte-parole de Joe Biden.

L'exécutif américain a par ailleurs qualifié la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine de "violation flagrante" de ses engagements internationaux.

La présidence américaine a enfin fait savoir qu'un appel entre Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz avait débuté à 15H17 (21H17 heure belge).