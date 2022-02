Annonces de Poutine sur l'Ukraine : l'Occident promet des sanctions, une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU a été demandée

Ce lundi soir, le président russe Vladimir Poutine reconnaît l’indépendance des deux régions séparatistes pro-russes de l’est de l’Ukraine.

Les membres occidentaux du Conseil de sécurité de l'ONU ont demandé une réunion d'urgence lundi soir de cette instance. Alors que Vladimir Poutine annonçait dans la foulée l'envoi de troupes russes au Donbass, le président français a réclamé une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations unies, tout en dénonçant une "violation des engagements internationaux de la Russie et une atteinte à la souveraineté de l'Ukraine".

Demande symbolique car "il n'y a absolument aucun espoir que la Russie - qui dispose d'un droit de veto - permette que le Conseil de sécurité adopte le moindre texte. Mais le paradoxe est qu'un membre permanent viole le plus massivement la Charte de l'Onu. Cela mérite d'être exposé à la communauté internationale", a tranché l'Elysée.

Il revient à la présidence tournante du Conseil, assurée en février par la Russie, de programmer formellement la réunion.

Dans sa lettre à son homologue russe Vassily Nebenzia, l'ambassadeur de l'Ukraine à l'ONU, Sergiy Kyslytsya, s'appuie sur la Charte de l'ONU et les règles de procédure onusienne pour réclamer la présence d'un représentant de l'Ukraine à cette réunion d'urgence.

Le diplomate ukrainien, dans sa missive obtenue par l'AFP, demande aussi que le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres participe à la session d'urgence ainsi qu'un représentant de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE).

En affirmant soutenir la tenue d'une réunion d'urgence, l'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a affirmé que le Conseil de sécurité devait "exiger que la Russie respecte la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, un État membre de l'ONU".

"L'annonce de la Russie n'est rien de plus que du théâtre, apparemment destiné à créer un prétexte pour une nouvelle invasion de l'Ukraine", a-t-elle affirmé.

Les Etats-Unis préparent les sanctions

Toujours lundi soir, les Etats-Unis ont annoncé des sanctions contre les régions séparatistes de l'Est de l'Ukraine dont le président russe Vladimir Poutine vient de reconnaître l'indépendance, et ont prévenu que d'autres mesures étaient prêtes si nécessaire.

Le président Biden va "publier un décret qui interdira tout nouvel investissement, échange ou financement par des personnes américaines à destination, en provenance ou dans les régions" prorusses de Donetsk et Lougansk, a indiqué sa porte-parole, Jen Psaki.

"Que cela soit clair: ces mesures sont distinctes et s'ajouteraient aux mesures économiques rapides et sévères que nous avons préparées en coordination avec nos alliés et partenaires si la Russie venait à envahir davantage l'Ukraine", a précisé la porte-parole de Joe Biden.

L'exécutif américain a par ailleurs qualifié la reconnaissance par Moscou de l'indépendance des régions séparatistes en Ukraine de "violation flagrante" de ses engagements internationaux.

La présidence américaine a enfin fait savoir qu'un appel entre Joe Biden, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz avait débuté à 15H17 (21H17 heure belge).