Anniversaire du Roi : 5 choses que vous ne saviez pas sur le roi Philippe

En ce samedi, 15 avril, le roi des Belges souffle ses 63 bougies. L’occasion de lui souhaiter un bon anniversaire et de répondre à 5 questions qui nous dévoilent un autre Philippe.

1. Que fait le roi quand il n’est pas roi ?

Philippe est un hyperactif. Quand il ne travaille pas, il se consacre à sa famille, à ses hobbys et à ses passions. Le Roi est un homme curieux qui aime se fixer des challenges pour les dépasser. Quand il n’est pas souverain, Philippe est donc un sportif, un lecteur, un peintre, un époux… mais le rôle qu’il préfère est sans hésitation celui de papa.

2. Quels sports préfère Philippe ?

Pas facile de dresser la liste de tous les sports que Philippe apprécie. A priori, tout l’intéresse mais il a ses préférences. Citons le tennis, le vélo, le running, le football mais il a un faible pour le kitesurf qui est devenu une véritable passion pour ce souverain dans le vent.

3. Quelle est sa passion secrète ?

Ce n’est plus vraiment un secret puisqu’il a même exposé au palais de Bruxelles. Le Roi s’est découvert une passion pour la peinture et il se ressource face à sa toile, ses pinceaux en main. Ses sujets de prédilection sont des portraits et parmi ses œuvres préférées, on reconnaît un portrait de son oncle le roi Baudouin et un autre de sa fille, la princesse Elisabeth.

4. Quels sont les goûts royaux côté look ?

Que préfère Philippe quand il s’agit de s’habiller ? Sa Majesté opte résolument pour un style classique et se permet, en guise de fantaisie, quelques petites touches de couleur. Il les porte surtout dans ses cravates, ses pochettes et parfois aussi pour ses pantalons en velours ou chino. Au rayon des couleurs coups de cœur, on pointe le jaune, le vert, l’ocre et le bleu… roi, bien sûr !

5. Où aime-t-il se ressourcer ?

Malgré sa maman italienne, Philippe n’est pas un grand amoureux de la Méditerranée. Il préfère l’océan Atlantique où il recharge ses batteries en faisant le plein d’iode. C’est aussi pour cela qu’il a choisi (avec Mathilde) l’île d’Yeu pour passer des vacances vivifiantes en famille.