Anniversaire de Mozart fêté par quelques-uns de ses plus grands admirateurs

Fazil SAY – All Turca Jazz, Op. 5b

Fazil Say, piano

Wolfgang Amadeus MOZART – Sonate pour piano n° 11 en la Majeur, K. 331 : Thème du 1er mouvement

Christian Zacharias, piano

Max REGER – Variations et fugue sur un thème de Mozart, pour orchestre, Op. 132 : Variation 1

Russian State Symphony Orchestra – Valeri Polyansky, direction

Louis SPOHR – Potpourri sur des thèmes de Mozart pour violon et cordes, Op. 22 (extrait) : 3. Andante con espressione – 4. Allegretto

Kenneth Sillito, violon solo – Academy of St Martin in the Fields Chamber Ensemble

Frederic CHOPIN – Variations sur “Là ci darem la mano” de Mozart (Don Juan), Op. 2 : Introduction et Variations 1 à 3 (version pour piano solo)

Daniil Trifonov, piano

Fernando SOR – Six airs de La flûte enchantée de Mozart, op. 19 : 6. O Isis und Osiris ! (Acte II)

Margarita Escarpa, guitare

Ludwig van BEETHOVEN - 12 Variations sur “Ein Mädchen oder Weibchen” de Mozart (La Flûte enchantée), pour violoncelle et piano, Op. 66

Pierre Fournier, violoncelle – Friedrich Gulda, piano

Toshio HOSOKAWA – Concerto pour piano Lotus Under the Moonlight, subtitled "Hommage à Mozart."

Momo Kodama, piano – Royal Scottish National Orchestra – Jun Märkl, direction

Wolfgang Amadeus MOZART – Concerto pour piano et orchestre No 23 en La Majeur K 488 : 3. Allegro assai

Christian Zacharias, piano – Staatskapelle de Dresde – David Zinman, direction