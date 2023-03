Annie Lennox, la Voix d’Eurythmics

En dépit du succès du groupe et de leurs nombreux tubes comme ; ''Here Comes the Rain Again'', ''There must be a Angel'', ''Miracle of Love'', Annie se souvient de ces années : " Ce fut une décennie de créativité et de passions intenses, mais j’étais malheureuse la plupart du temps. Je n’ai aucune envie de reformer ­Eurythmics. On nous pose constamment la question, et la réponse est toujours non ! Eurythmics appartient au passé, mais ça a été un voyage ­extraordinaire.''