Annie Ernaux, prix Nobel de littérature : celle qui écrit la vie

C'est à Yvetot, en Normandie, qu'Annie Ernaux passe la première partie de sa vie. Ses parents achètent le premier café épicerie du village. Elle évolue dans un milieu social modeste et devient la première de la famille à faire des études.

Dans ses livres, elle raconte ses origines. C'est l'histoire de ses parents, et plus précisément de son père, qu'elle partage dans "La place", publié en 1983 et réédité à de nombreuses reprises. Il lui vaut le prix Renaudot.

Annie Ernaux y décrit la vie de son père le plus froidement possible, dans une écriture qu'elle veut plate. Elle transmet ce qui lui vient naturellement.