Annie Ernaux à l’Intime Festival ce samedi pour son film "Les années Super 8"

L’intime Festival se déroule à Namur ces 19, 20 et 21 août pour sa dixième édition. Au programme, des lectures, du théâtre, des entretiens, des débats, des concerts et des films, dont celui d’Annie Ernaux, Les années Super 8. Un road-movie intimiste tissé à partir d’images d’archives familiales commentées par l’écrivaine.

Le sujet de ce film […], c’est le temps incarné par des personnes qui ne parlent pas.

Le film nous fait voyager notamment au Chili sous Allende, au Maroc à l’époque où naît le tourisme de masse, et aussi en Ardèche, région que chérit Annie Ernaux.

"Ces bobines de films avaient été reléguées dans un placard depuis plusieurs années, lorsqu’au milieu des années 2010, mon fils David a souhaité montrer à ses enfants ses grands-parents disparus. […] On a fait une projection familiale de plusieurs films et mon fils a eu l’idée de me proposer de les commenter", explique l’écrivaine.

"Les années super 8" seront projetées à l’espace culturel Le Delta le 20 août à 10h30.