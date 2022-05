Annie Cordy : sa nièce Michèle révèle ses tracas avant chaque montée sur scène

Salvatore Adamo, qui a eu comme marraine Annie Cordy, a aussi évoqué un souvenir marquant de la baronne : leur première rencontre, au Centre culturel d'Uccle en 1963. Le chanteur faisait la première partie de l'interprète de Tata Yoyo.

"Je l'avais rencontrée à la répétition et elle m'avait dit qu'elle était très grippée et avait de la fièvre. Après mes chansons, je suis resté en coulisses pour la regarder. À un moment donné, elle avait mis une salopette et faisait un numéro avec des grands gestes. Puis elle était allongée sur le dos et s'est tournée vers moi. Je voyais qu'elle souffrait et transpirait et m'a fait un gros clin d'œil. Ce clin d'œil a toujours été pour moi un exemple de courage et de respect du public" se remémore Salvatore.

Ce témoignage n'étonne pas Michèle qui a travaillé pendant 20 ans avec Annie Cordy. Elle révèle qu'Annie était souvent malade et avait toujours le trac avant de monter sur scène.

"Avant le spectacle, toujours quand l'orchestre commençait à jouer, elle me disait : 'Je n'irai pas cette fois-ci. Mimi tu iras les prévenir qu'ils arrêtent tout, je ne peux pas monter sur scène, je n'irai pas'. Elle en tremblait, elle vacillait" se souvient-elle. À ses débuts, l'interprète de La bonne du curé pensait souvent "pourvu que je leur plaise" et à la fin de sa carrière, "pourvu que je ne les déçoive pas".

Peut-on trouver meilleure réponse au sujet qui tracassait Annie Cordy que cette inauguration ?

Du lundi au vendredi, retrouvez l’invité du jour dans Le 8/9 à suivre sur VivaCité et en télé sur La Une. Pour connaître le programme de la semaine, c’est par ici.