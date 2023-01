"Annie Colère" de Blandine Lenoir : la force de la solidarité féminine

Tombée enceinte accidentellement alors qu’elle est déjà mère de deux enfants, Annie, ouvrière à l’usine de matelas, fait appel au MLAC – Mouvement pour la Liberté de l’Avortement et de la Contraception — afin d’interrompre sa grossesse en sécurité. Suite à un choc personnel, Annie va s’investir de plus en plus dans l’association et s’y épanouir. Étalé sur un an, entre 1974 et 1975, le récit de Annie Colère part de l’individuel ordinaire pour ouvrir sur le collectif et ses engagements.

Puisant dans la thèse de 800 pages sur le MLAC de la chercheuse Lucile Ruault, Blandine Lenoir et sa co-scénariste Axelle Ropert ont converti les 18 mois d’action du MLAC — qui opérait dans de nombreuses villes de France, aux yeux de tous pour faire changer la loi — en un moteur d’émancipation pour Annie.

La métamorphose s’opère, entre autres, dans les représentations de la protagoniste (tenues, coupes de cheveux, déclinaisons vocales et corporelles du jeu de Laure Calamy) et l’évolution progressive et symbolique des scènes à vélo ; motif de surcroit célébré par l’affiche promotionnelle. Loin des narrations punitives, le parcours d’Annie est celui d’une renaissance, d’une liberté découverte dans l’entraide.