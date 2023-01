"Annie Colère" de Blandine Lenoir: la détermination des femmes pour leurs libertés

"Annie Colère", le nouveau film de Blandine Lenoir sera présenté ce jeudi 12 janvier à 20 heures au Caméo à Namur, par le Centre de Planning Familial Willy Peers.

Le film nous ramène en 1974 en France, 18 mois avant la Loi Veil, qui autorisera l’IVG.

Annie, ouvrière, mère de deux enfants, ne souhaite pas en avoir un troisième. Elle rencontre un groupe de femmes organisé, comme il en existe plus de 300 en France à cette époque, ce sont les MLAC : mouvement pour la liberté de l’avortement et de la contraception. Des femmes et des hommes, médecins ou non, formés à une nouvelle méthode d’interruption de grossesse par aspiration, et sans risque. Et sa vie va prendre un nouveau sens. Elle va s’investir, se sentir vivre et prendre part à cette société en marche. A son tour elle va accompagner des femmes démunies, psychologiquement et financièrement, et aider à gommer un peu de cette injustice sociale, qui offrait aux femmes nanties, un avortement à l’étranger, et aux autres les aiguilles à tricoter.

Rencontre avec Blandine Lenoir…

"Annie colère" de Blandine Lenoir, avec Laure Calamy dans le rôle d’Annie, Zita Hanrot, Eric Caravaca, Pascale Arbillot, India Hair… Le film avait obtenu le Prix Agnès au FIFF en 2022. Un film sans colère, sensible et nuancé

L’occasion de rappeler que les Belges ont dû attendre 1990, pour que l’avortement devienne un droit. Et qu’à travers le monde c’est toujours un tabou, ou un crime.