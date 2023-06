Annie Allard n’est pas le pigeon des Enfants de Chœur

Celle qu’on a l’habitude d’entendre sur Vivacité et de voir sur la Une, chaque jour dans l’émission "On n’est pas des Pigeons" ne se laisse pas pigeonner par Michaël Pachen et ses chroniqueurs !

Il faut dire qu’elle est dans son élément, puisque c’est à la Ruche Théâtre de Charleroi que la juriste la plus connue du pays a appris à servir des bières au fût ! Elle y a même mené des revues d’avocats avec ses confrères du barreau.

C’est donc un caractère de bonne vivante à tendance "guindailleuse" qui se cache sous le masque sérieux d’Annie Allard ! Du coup, elle s’est facilement laissée prendre au jeu des "biesses questions" et des happenings proposés par Tamara Payne, Sum, Richard Ruben et Christophe Bourdon.

Eugénie Nothomb est l’humoriste carte blanche de la semaine et vous emmène dans son univers !

