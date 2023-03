Annevoie : La relève est en marche à la pisciculture du Chêneau

Les piscicultures sont de moins en moins nombreuses en Belgique, et la profession est vieillissante. Elle ne compte que quatre professionnels de moins de 40 ans, et il n’existe pas de formation professionnalisante en Wallonie. Pourtant, à Annevoie, la relève est en marche.

Quand il a creusé ses bassins et créé son affaire, il y a 38 ans, François Dejardin ne pensait pas remettre sa petite entreprise. Mais les hasards de la vie ont mis Florent Coninck sur son chemin. Le jeune homme de 29 ans, ingénieur de gestion de formation, déjà amateur de chasse, de pêche, et de vie au grand air, n’imaginait pas voir un nom reconnu disparaître et le savoir-faire de François se perdre. "La demande pour des produits locaux, du terroir, est bien là. Et le travail de François est reconnu. Je trouvais ça dommage que ce savoir-faire se perde." 30.000 truites sont élevées chaque année dans les bassins.