Annemiek van Vleuten : une force mentale qui "peut aller plus loin dans la douleur que quiconque"

Première femme sacrée dans le Tour de France au 21e siècle, Annemiek van Vleuten puise son succès dans une inlassable capacité de rebond et un dévouement total au vélo, au point de multiplier les longs séjours en altitude où elle s'inflige des sorties sans pareil.

Tout aurait pu s'arrêter dans la descente de Vista Chinesa en 2016. Alors que la Néerlandaise fonçait vers l'or olympique à Rio, Annemiek van Vleuten a volé par-dessus de son guidon et s'est écrasée sur le goudron se fracturant trois vertèbres.

Plutôt que sombrer, elle est devenue la meilleure grimpeuse du monde. "Elle nous a appris tellement de choses, comment surmonter l'adversité, se relever quand on tombe, rester toujours persévérant et ne jamais abandonner", liste Sebastian Unzue, le patron de l'équipe Movistar, qu'elle a rejointe en 2021.

A chaque coup du sort, la scientifique, diplômée de zoologie et spécialisée dans les zoonoses et l'épidémiologie, s'est relevée. Après la fracture du poignet gauche dans le Giro qui l'a privée des Mondiaux taillés pour elle en 2020, après le cafouillage l'ayant fait croire qu'elle était en tête de la course olympique à Tokyo alors qu'elle était deuxième.

Un virus gastro-intestinal n'allait pas la priver d'un sacre dans ce premier Tour de France depuis 33 ans. "Elle était vraiment au plus bas le deuxième jour", se souvient Sebastian Unzue. "Quand elle s'est réveillée le matin, je me souviens être allé dans sa chambre avec Jorge (Sanz Unzue, le directeur sportif) et lui avoir parlé. En sortant, nous nous sommes regardés et nous avons soupiré "Peut-être qu'elle ne peut pas continuer"."

La quasi quadragénaire (en octobre) n'a pourtant perdu que 34 secondes sur Marianne Vos et Katarzyna Niewiadoma, ce jour-là. "Ce qui nous a sauvées, c'est que les autres équipes ne savaient pas qu'elle était malade et n'ont pas insisté", juge sa coéquipière Aude Biannic.

"J'ai su qu'elle allait nous démolir"

Une chance aussi que le premier rendez-vous en montagne, samedi dans les Vosges, ne soit pas arrivé plus tôt. "Quand je lui ai demandé vendredi comment elle se sentait et qu'elle m'a dit qu'elle se sentait bien, j'ai su qu'elle allait nous démolir", en rigole Alexandre Manly, son ex-coéquipière chez Mitchelton-Scott. "Parce que quand elle est bien, elle est très bien."

"Je pense qu'elle peut aller plus loin dans la douleur que quiconque, juge Grace Brown, ancienne équipière chez Mitchelton-Scott. Quand on la voit faire ces efforts insensés, on se rend compte qu'elle est vraiment en train de se faire mal. Plus que des capacités physiques, elle a un mental qui dépasse tout le monde. Ce n'est pas qu'elle est surhumaine, elle est vraiment capable de souffrir."

Une propension à la souffrance qu'elle use aussi à l'entraînement où elle s'inflige d'interminables stages en altitude: deux de trois semaines sur le volcan Teide aux îles Canaries en début de saison, un autre de trois semaines en Andorre en mai, encore un nouveau de la même durée près de Livigno en juin.

"Elle mange et dort vélo"

"Elle passe quasiment la moitié de l'année en altitude, c'est une fille qui vit 100% vélo. Elle mange et dort vélo", décrit Aude Biannic. "Après le Giro, nous sommes toutes rentrées chez nous pour récupérer un peu auprès de notre famille et nos amis. Elle, elle est retournée à Livigno en altitude, toute seule."

Pas pour faire du tourisme, elle s'astreint à une sortie de 150 kilomètres dans des cols mythiques du Tour d'Italie, le Mortirolo et le Gavia.

"Même durant nos stages hivernaux, elle fait un entraînement sur deux avec l'équipe Movistar hommes, détaille Aude Biannic. Elle est capable aussi de faire à 25h à 30h à vélo par semaine. Nous nous en faisons peut-être 20h."

"Ce n'est pas possible pour mes concurrentes de s'entraîner autant que moi, prévient l'intéressée. C'est un processus qui prend des années, j'ai 39 ans et ce n'a pas été possible d'un coup. Il faut augmenter le volume de 5 à 10 % par an. C'est comme ça que j'ai développé un si gros moteur et ce niveau de forme vraiment élevé."