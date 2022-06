Annemiek van Vleuten roulera sa dernière saison dans le peloton l'an prochain

La Néerlandaise Annemiek Van Vleuten a prolongé pour un an son contrat chez Movistar, mais ce sera sa dernière saison, a annoncé l'équipe espagnole mercredi.

Championne olympique du contre-la-montre et vice-championne olympique sur route, Annemiek Van Vleuten, 39 ans, va ainsi raccrocher fin 2023 après 16 années dans le peloton.

Lauréate de La Doyenne (après une 2e place l'an dernier), la Néerlandaise, avec cette victoire à Liège-Bastogne-Liège, la dernière en date, compte 89 victoires en carrière. L'année dernière, avec Movistar, elle avait glané 12 bouquets dont la médaille d'or olympique sur le contre-la-montre à Tokyo, son deuxième Tour des Flandres et des victoires au Tour d'Espagne et de Norvège ainsi qu'A Travers la Flandre. Cette saison, van Vleuten a aussi remporté le Circuit het Nieuwsblad et la Semaine de Valence.

"Pour l'instant, je ne pense pas à arrêter. Je suis encore super motivée, mais je suis consciente qu'à un moment il faudra arrêter. Et je préfère stopper quand je suis encore à mon plus haut niveau et alors que je peux encore rivaliser sur les plus grands événements. Je veux juste finir au sommet", a confié la Néerlandaise dans le communiqué de sa formation où elle envisage de poursuivre sa carrière au sein de l'équipe dans un autre rôle.