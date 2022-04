Annemiek van Vleuten, lauréate de la Doyenne, se fracture le poignet à l’entraînement

Le mois prochain, Annemiek van Vleuten devait participer à plusieurs courses espagnoles (Navarra Classics, Itzulia Women et Tour de Burgos) mais celles-ci ont été retirées de son programme.

Outre sa victoire dans Liège-Bastogne-Liège, Annemiek van Vleuten a terminé deuxième de la Flèche Wallonne cette saison.

Ce printemps, elle a également remporté le Circuit Het Nieuwsblad et la Semaine cycliste de Valence et s’est classée deuxième des Strade Bianche et du Tour des Flandres (devancée dans les deux cas par Lotte Kopecky).