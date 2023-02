La rectrice de l’ULB, Annemie Schaus : « la réforme des rythmes scolaires nous donne l’occasion de réfléchir à notre propre calendrier »

Annemie Schaus de donner aussi son avis sur le dossier Olivier Vandecasteele, du nom de cet humanitaire belge retenu prisonnier en Iran depuis un an. Juriste et constitutionnaliste de formation (elle a notamment été l’avocate de Julian Assange). Elle souligne que la Cour constitutionnelle devrait se pencher sur les traités de transfèrement en eux-mêmes, et non pas sur le dossier spécifique au cas d’Olivier Vandecasteele et Assadollah Assadi (l’Iranien détenu, lui, en Belgique, et qui pourrait faire l’objet d’un échange). " Traditionnellement ce genre d’affaire était réglée de manière diplomatique et non pas par la Justice. Cela traduit une difficulté pour le pouvoir judiciaire et la Cour constitutionnelle de tenir compte des enjeux diplomatiques de cette situation " analyse-t-elle. Et de supputer que la Cour estimera qu’elle n’a pas à rentrer dans les cas spécifiques de l’otage belge et du prisonnier iranien.